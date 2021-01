"La carrera que gané a Cristiano con 36 años chocó bastante"

Ballesteros es un ex jugador mítico del fútbol español. Con largos años en el Levante, Tenerife, Villarreal y Mallorca, el ex defensa colgó las botas y ahora se dedica a su empresa de ganadería y agricultura.

En una entrevista en el diario 'AS', ha recordado algunas acciones que dejó en partidos contra el Real Madrid como la carrera que le ganó a Cristiano Ronaldo.

"Tuvo mucha repercusión esa carrera con Cristiano. Yo siempre me he considerado un jugador rápido. Lo que pasa que en ese momento tenía 36 años y fue llamativo. Que alguien de esa edad y de un equipo modesto le gane una carrera de esa manera chocó bastante", explicó.

Sobre Sergio Ramos, con el que saltaron chispas por su invitación para dedicarse al boxeo, Ballesteros pasó de sus palabras: "Lo que hubiese dicho o hecho no me importa. Lo que me importaba era defender la camiseta del equipo y eso era lo importante. Ramos va a tener un par de años más a un buen nivel, seguro. Igual que Morales".

"Mi final no fue la despedida soñada, por eso digo que a veces son complicadas. Todo se precipitó y lo asumí como tocaba, con deportividad y ya está", continuó recordando su final en el fútbol.

Ballesteros no se ve entrenando, pero sí ayudando a la cantera. Sobre la temporada del Levante, opinó que el equipo ya está mejorando.

"Es un año de dificultades y la pretemporada no ha sido buena para todos. Hay que volver a iniciarse y creo que ese tramo ya lo ha pasado el Levante y ha encontrado una estabilidad", acabó.