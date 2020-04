La carta de amor de Ibra al United

Zlatan no necesita de presentaciones. Quizá fuera necesario escribir aquí que ha conquistado medio mundo, que tiene 38 años y sigue siendo uno de los goleadores más letales del planeta o que nunca deja a nadie indiferente. En este caso, es él el que habla. Esta es su carta al completo en español.

"No estuve siempre seguro de que jugaría en Inglaterra, pero, cuando tomé la decisión de que lo haría, tenía muy claro en mi mente que solo había un equipo en el que jugaría: el United. Ese es el equipo con el que quiero brillar. Ese es el equipo en el que encajo.

Por supuesto, siempre he estado atento al United. Quien no ha oído hablar del United es quien no ha oído hablar de fútbol. Todo aquel que sabe de fútbol sabe qué es el United. Recuerdo seguirles, por supuesto. Recuerdo 1999, contra el Bayern de Múnich, esa loca final de la Champions League.

Recuerdo que Teddy Sheringham llegó y marcó, Solskjaer marcó, y pasaron de tener perdido el trofeo a ganarlo en unos pocos minutos. Por supuesto, había más que 1999. Me he fijado bien en el United, siempre (aquí, Zlatan usa la expresión inglesa 'have a pretty good eye', que se usa cuando alguien se fija en los pequeños detalles de algo y los aprecia más que el resto).

Había olas y olas de éxitos para recordar, Ferguson dominando la Premier League. Y siempre estaban esas camisetas rojas... Pensé para mis adentros: 'puedo cargar muy bien con esa camiseta porque no es demasiado pesada para mí'. Antes del United, jugué en muchos equipos grandes en los que sentías esa presión.

Tienes que actuar, dar resultados o alguien vendrá para sustituirte y hacer tu trabajo. Pero me gusta eso. Me siento agusto en esas situaciones. Las disfruto y me hacen sentir hambriento, consciente de que necesito dar resultados, de que tengo que dar resultados, de que necesito prepararme para ello y entrenar para estar listo.

Tienes que pensar en el paquete completo, no solo en una cosa que lleva a la otra. Si te concentras en una cosa, fracasas en las otras; es el paquete completo y lo disfrutaba de verdad porque ahí es cuando siento que estoy en lo más alto. Cuando triunfas en esas circunstancias, el sentimiento es más agradable.

Era algo enorme ir al United, y, cuando me uno a un club, intento causar un impacto. Es importante porque vienes con mucha voluntad, mucha hambre, pero también, en mi caso, con un montón de experiencia y una gran presión. Yo me elevo en esos momentos porque es como me gusta ser.

Recuerdo mi primer partido con el United. Teníamos un partido contra el Galatasaray, en Suecia. 'Vale, ahora, estás en mi país'. Consigo jugar mi primer partido con el United, y tres minutos después, logro marcar. Incluso si es un amistoso, eso es lo que tienes que hacer. Tienes que encajar lo antes posible.

Cuando vas a un club grande como ese, no sé cuánto tiempo pueden permitirse tener paciencia contigo para que te adaptes. Tienes que adaptarte tan rápido como sea posible. Así que eso es lo que intenté hacer. Trabajé, intenté hacer lo mío, además de adaptarme al equipo, adaptarme a la filosofía del entrenador y al club, y no tenía problemas con esas cosas porque soy un profesional.

Me gusta trabajar, acepto instrucciones a la par que me gusta hacer las cosas que creo -que sé- que se me dan bien, e intento ayudar al equipo de la mejor de las maneras. Aun así, todo el mundo hablaba, pensando que lo sabían todo. Mi desafío era, a mi edad, ir a Inglaterra, donde llevaban años diciendo que no era lo suficiente bueno y toda esta m*erda.

(Cuando Zlatan dice aquí 'm*erda', usa la palabra 'bullsh*t', que tiene más bien un matiz de conjunto de mentiras interesadas)

Me gustan esas cosas porque me mosquean. Me dan adrenalina. Después de tres meses, todos se estaban comiendo sus palabras. ¡Necesitaba nuevos 'haters' porque todos los antiguos se habían transformado en mis nuevos fans!

Oh, los fans del United, ya que estamos... Son increíbles. No lo digo solo porque jugué en el United. Lo sé ahora porque he estado de su lado y sé el sentimiento que te transmiten. No necesito lamer culos (se refiere a que no lo dice para alabarles), pero los fans, sencillamente, eran impresionantes.

Recuerdo mi primer partido en la Premier League, ante el Bournemouth, marqué y los fans estuvieron cantando mi canción durante 45 minutos. Después de 20, estaba en plan: 'chicos, por favor, mi partido no está siendo de los mejores por ahora. Esperad a que esté a mi máximo nivel, esperad y mirad'. Pero, por dentro, estaba pensando: '¡j*der, esto es fantástico!'.

Apreciaban de verdad lo que hacía y eran muy agradecidos, Eso es el mejor crédito que un jugador puede tener porque, cuando haces algo y recibes esa respuesta de los fans, es impresionante. Son el 50% de todo lo que hacemos. Imagina si jugaras en estadios vacíos... No jugarías. En Old Trafford, siempre estaba lleno. Siempre. En cada partido como visitantes, aparecían, siempre apoyaban.

Cuando recibes ese apoyo, te hace devolvérselo con creces. Se lo debíamos. Eso es lo que me motivaba durante toda la temporada, no solo ganar los trofeos, aunque, por supuesto, quieres ganar los trofeos. Recuerdo salir del tunel de vestuarios en Wembley para la final de la Copa y ver camisetas del United por todas partes. Y el ruido... guau.

Como digo, eso te motiva. Te hace jugar. Así que, ese día, conseguí meter dos goles y ganamos un trofeo. Tal y como dije que haríamos. Adondequiera que fui antes del United, gané, y era un placer que hubiera pasado de nuevo en Inglaterra. Ganar está en mi ADN, necesito ganar. Esa es mi mentalidad. Odio perder.

No soy un mal perdedor, pero lo odio y me encanta ganar. Dije que ganaríamos y ganamos dos grandes trofeos. Eso habla por sí solo. Esa primera temporada al completo en el United fue fantástica. Todo lo era. Lo disfruté de verdad. La familia estaba feliz, todo el mundo estaba feliz, el club me cuidaba y me lo puso realmente fácil.

Solo necesitaba encenderme, ponerme las botas y actuar. Cuando era un niño, tenía una visión de lo que quería en la vida. Nunca sabes qué pasará, pero tenía mis sueños, tenía mi voluntad y mi vida se convirtió en lo que se convirtió. Un montón de cosas han demostrado que, si lo quieres, lo haces. Lo consigues.

Todo depende de ti. Si no trabajas para ello, no alcanzarás tus objetivos. Es mi mentalidad. Me gusta esa presión porque me gusta decir antes que lo haré porque realmente creo en ello. Sé que puedo hacerlo. Cuando vine al United y dije que conquistaría Inglaterra, la gente se reía de mí.

No era una broma". - Zlatan Ibrahimovic.