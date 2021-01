La carta de Botubot a Murthy: "Escuche a la afición, no la abandone"

El Valencia hace tiempo que atraviesa uno de los momentos más complicados de su historia. La afición se movilizó pidiendo la salida de Peter Lim, ya que Anil Murthy es poco probable que se marche.

El ex jugador 'che' Manolo Botubot quiso mandarle una carta expresando su opinión. En ella le recomienda al presidente que escuche a la afición y que no la abandone.

Además, el gaditano reconoce que le da lástima "ver morir a una entidad como Mestalla", un club en el que se formó "deportivamente y humanamente".

Esta es la carta de Manolo Botubot a Murthy:

"Soy Manolo Botubot,

He sido jugador de fútbol, pertenecí al Valencia club de fútbol desde la temporada 1976-77 hasta la temporada 1983-84. Me hize deportivamente y humanamente en ese club y en esa ciudad, por lo que estoy absolutamente agradecido, me he sentido siempre un privilegiado y un afortunado, durante ese tiempo fui un hombre feliz.

Ahora, a mis 65 años, veo las cosas de una forma muy diferente, todo ha ido cambiando, muchas cosas para bien y otras para mal. Necesito en esta etapa hablar y decir lo que pienso sobre el momento actual de mi querido Valencia, esto no puede pasar desapercibido, no podemos cruzarnos de brazos antes tales acontecimientos, ahora no se puede ser indiferente, hay que luchar, ir todos a una y hacer fuerza, bajar la cabeza y quejarse no soluciona nada.

Si algo he admirado de esta entidad y está afición ha sido su orgullo Valencianista, su amor por los colores, trasmitido de generación a generación, abuelos padres e hijos, una tradición preciosa que hacía grande a un club. ¿Qué queda de eso? Es posible que algo tan importante se vaya a piqué por culpa de las gestiones mal hechas y mal llevadas de Anil Murthy, actual presidente del Valencia C.F al que quisiera dirigir estas palabras, de un Valencianista más.

Le pido por favor que escuche a la afición, que no la deje abandonada. Puedo entender que el fútbol de hoy es muy distinto al de antes, hoy son empresas y así se gestionan, pero no olvide que detrás de eso hay muchas miles de personas con un sentimiento muy fuerte hacia su equipo, piense en los ex jugadores que hemos pasado, como yo en ese club, me da pena desde la distancia ver morir a una entidad tan importante para todos nosotros compañeros y aficionados.

Señor Murthy, reconsidere su actitud y deje al Valencia en manos de los calencianistas, yo como tantos otros se lo agradeceríamos.

Manolo Botubot".