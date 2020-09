La carta de Henderson a Lovren... ¡con el trofeo de la Premier incluido!

Después de seis temporadas en el Liverpool, Lovren se quedará en el Zenit después de que el club ruso haya pagado unos 12 millones de euros para el traspaso.

El propio defensa ha querido compartir por sus redes sociales la carta que ha recibido del capitán Henderson, que también le ha hecho un regalo muy especial. Henderson le envió una réplica del trofeo de la Premier League conquistada tras 30 años.

"Es imposible pensar en el Liverpool sin que estés aquí con nosotros y aún no lo he asimilado. Has sido una figura importantísima en el equipo y una de las mayores influencias para ayudarnos a llegar al punto en el que estamos ahora", comenzó.

El capitán 'red' le quiso agradecer todo su trabajo para facilitarle la dirección del equipo: "Espero que te des cuenta de que se te considera como uno de los mejores del mundo en lo que haces. Incluso en tus momentos duros seguías estando ahí para todos los demás y nunca olvidará el apoyo que me brindaste y lo que me ayudaste a la hora de liderar el equipo".

"Fuera del campo, has sido una de las mejores personas con las que compartí vestuario. Todos los jugadores podían contectar contigo y tienes una cualidad humana increíble. Ya te echo de menos y buena suerte en el futuro. YNWA", acabó.