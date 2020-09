La carta de Van der Sar a la afición del United por Van de Beek

Edwin Van der Sar defendió la portería del Manchester United entre 2005 y 2011. El ex jugador sabe perfectamente lo que significa jugar en Old Trafford. Por eso, tras ser parte activa en el traspaso de Van de Beek, no dudó en hacer pública una carta remitida a los aficionados 'red devils'.

El actual dirigente, que llegó a contratar un anuncio en 'Mundo Deportivo' para desear lo mejor a De Jong tras su fichaje por el Barcelona, volvió a preocuparse por uno de los suyos.

Este es el texto íntegro de la carta:

"Parece que nuestros caminos se han cruzado de nuevo. Uno de nosotros se unirá a vosotros esta temporada. Y como muchos jugadores antes que él, ha estado mucho tiempo con nosotros desde niño.

Poco después de su debut, se convirtió en uno de nuestros mejores jugadores. Especialmente los últimos dos años fueron increíbles. Desde la final de la Europa League (sin grandes sensaciones) hasta nuestro paso por la Champions League y la conquista de la Liga Neerlandesa.

El equipo del que él formó parte le mostró al mundo quiénes somos y lo que el Ajax representa.

Como vosotros, estamos orgullosos de ser uno de los mejores clubes desarrollando talento y dando a los jóvenes una oportunidad a los más altos niveles. Se podría decir que nuestra última estrella es la reencarnación de ese orgullo.

Esa es una de las muchas razones por la que no queremos verle irse, pero entendemos que es tiempo de que salga. Para soñar.

Y qué mejor sitio para ello que en vuestro teatro. Hacedme caso, lo sé.

Por favor, cuidad bien de nuestro Donny y ayudadle a soñar.

Disfrutad del futuro".