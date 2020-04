La carta del padre de Alba Redondo, que superó el coronavirus

El padre de Alba Redondo logró superar el coronavirus. Es de esa parte de la población que, habiendo contraído el patógeno, pudo aguantar los síntomas y salir airoso de la situación. En una carta publicada en su perfil de Twitter, la futbolista le dio voz.

"Mi padre ha superado el COVID-19 recientemente y ha escrito unas palabras sobre su experiencia. Papá, no puedo estar más orgullosa de tí. Te admiro", expuso la jugadora en su mensaje antes de publicar varias imágenes con capturas del escrito.

En una rueda de prensa telemática reciente, Redondo dijo: "Soy una jugadora que me comprometo con todo el club y voy a dar todo de mí hasta que reviente. Al Levante le tengo mucho cariño y aprecio y voy a sudar la camiseta. En la familia granota, me he integrado superbien.".

"Puedo prometer que el Levante, el año que viene, se va a dejar la piel para conseguir estar en lo más alto y prometo que el Levante va a luchar hasta el final de temporada si se retoma la Liga", añadió la futbolista, que se ha ganado el cariño de toda su afición.