"¿La celebración? Iba para unos amigos"

Su gol fue tan celebrado por la parroquia 'che' como polémico. Pero Guedes quiso quitar hierro, ya en frío, a esa celebración con la que mandó callar a alguien. Según él, iba para unos amigos.

Así lo explicó, en declaraciones pospartido recogidas por el propio Valencia. "La celebración es para unos amigos que bromean mucho conmigo y se meten conmigo pero para animarme. No hago mucho caso a los comentarios que vienen de fuera, solo a mi familia, mis amigos y mi entrenador", explicó.

Guedes también analizó el triunfo en sí. "Creo que desde el inicio lo merecimos, hicimos un gran partido, tuvimos mucho el balón y confianza para hacerlo bien", comentó.

"Hubo algo de mala suerte en el penalti, que les ayuda mucho. En la segunda parte entramos mejor y tras el gol tuvimos la capacidad para darle la vuelta", añadió.

Se mostró resignado ante la obligación de jugar sin público por la pandemia, pero dijo que eso no privó al Valencia de mostrar su mejor cara. "Somos un equipo que nunca se rinde, con gran actitud", afirmó.

"Hay cosas que salen bien y otras que salen mal. Lo importante es competir hasta el final, y llegar hasta el final de los partidos con compromiso", continuó.

Sobre su gol, dijo estar feliz. "Muy contento, con confianza, sobre todo porque aportó tres puntos al equipo. Pero ahora hay que continuar sumando", dijo Guedes.

"Tenemos que planear mejor los partidos fuera, lo tenemos que hablar dentro del equipo, y las cosas van a salir mejor", dijo, para finalizar.

Por su parte, su entrenador, Javi Gracia, no dudó en cargar las tintas contra el estamento arbitral, a causa de los polémicos penaltis señalados en Mestalla. "Más allá de algunos partidos que hemos estado mal, el equipo siempre se ha caracterizado por competir", empezó diciendo.

"Es cierto que en los últimos partidos nos íbamos deshaciendo un poco, pero nos hemos preparado esta semana para ello, para prepararnos para levantarnos ante la adversidad, justo lo que hemos hecho hoy", continuó.

Recordó lo importante que era ganar. "Es un partido que necesitábamos ganar, espero que tenga efecto en nosotros y nos dé confianza. Los partidos se resuelven por detalles, Jasper nos ha mantenido en el partido con 0-1 en contra y al final hemos podido ganar", afirmó Gracia.

Y entonces entró en polémicas. "Yo sé la explicacion reglamentaria cuándo es penalti y cuándo no, pero luego las interpretaciones son difíciles de entender en función de lo que sucede. Gayà estaba girado por el impulso del salto y el árbitro interpretó que era penalti", reclamó.

"A nivel general prefiero no opinar del árbitro, a veces no comprendemos las cosas que pitan, pero hay que ser comprensivo con su labor. Se producen muchos penaltis como los de Gayà, a veces se pitan y otras no, los árbitros deberían tenerlo claro", apuntó también el técnico 'che'.

También aprovechó para aplaudir la media hora de Guedes sobre el campo. "Yo lo que hago es elegir jugadores, yo no castigo a nadie. Yo procuro ser justo con mis jugadores", explicó.

"Gonçalo es un gran jugador y hoy ha sido determinante en los minutos que ha participado, a veces son más importantes jugar pocos minutos con calidad que otra cosa. El acierto no es solo de la gestión por parte del entrenador", dijo.

Lo que no quiso fue alimentar la polémica por la celebración del luso de su gol. "Ese tipo de gestos lo tienen que comentar las protagonistas y los que realmente saben por qué hacen lo que hacen", se limitó a contestar.

La próxima jornada toca otro derbi, en el Ciutat de València, y tendrá cuatro bajas por sanción. "De cara al próximo partido tenemos sancionados a Carlos y Uros y tiene opciones de ser protagonista", dijo, al ser cuestionado por Oliva, para finalizar.