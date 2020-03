La Champions se calienta con el campeón en apuros

El desenlace de las eliminatorias van a quedar resueltas los próximos martes y miércoles, en Mestalla, Anfield, el Red Bull Arena y el Parque de los Príncipes, escenarios de los choques de vuelta del primer bloque de las series.

La llegada del coronavirus ha enrarecido la situación de la competición. Mestalla estará cerrada al público ante la visita del Atalanta en un enfrentamiento inclinado claramente para el conjunto italiano tras el choque de ida. También influyó en el París Saint-Germain, que no jugó su partido de la Ligue 1, previsto para el sábado, ante el Estrasburgo.

La competición pone a prueba el momento del campeón, el Liverpool, que afronta su continuidad en el torneo invadido por las dudas, con un marcador adverso y peligroso y frente un rival en ventaja y en una situación a su antojo, el Atlético Madrid.

La derrota encajada en el Wanda Metropolitano contra el Atlético Madrid fue un mazazo para el equipo de Klopp, que desde entonces no ha ido a mejor. No ha sabido reaccionar el Liverpool, que padeció después su primer revés en la Premier y fue eliminado también de la FA Cup.

Con un balsámico triunfo ante el Bournemouth se ha alentado el Liverpool, que no contará con su portero titular, Alisson para recibir al Atlético Madrid. El representante español cuenta con el gol de Saúl en el choque de ida y afrontará la vuelta en su situación ideal. Con una renta que defender y argumentos de sobra para confiar en el pase.

El equipo de Diego Pablo Simeone salió reforzado de la ida aunque asume con naturalidad el sufrimiento y acoso que le espera en Anfield.

El Atlético visitará a los reds el miércoles. Igual que el Borussia Dortmund acude al Parque de los Príncipes. El cuadro de Thomas Tuchel, atascado tradicionalmente en este tramo de la competición, recibe al representante alemán, que venció en la ida por 2-1.

El París Saint-Germain no jugó el sábado. Se encomienda al gran nivel de Kylian Mbappé y a su sociedad con Neymar, que han recuperado la determinación en la Ligue 1 y en la Copa de Francia.

El gol firmado por el brasileño en Dortmund, donde fue claramente superado, aumenta las esperanzas parisinas. El conjunto alemán, al alza ahora en la Bundesliga, afronta su visita a París estimulado tras su victoria en Monchengladbach el sábado contra el Borussia.

La vuelta de los octavos de final se abrirá, no obstante, el martes. En Valencia y Leipzig. El coronavirus y sus consecuencias en el fútbol ha desinflado el recurso ambiental al que quería aferrarse el Valencia, goleado en la ida en Atalanta (4-1). El conjunto de Albert Celades, que no encuentra la fórmula de la reanimación en LaLiga -no pasó del empate ante el Alavés- tendrá que intentar dar la vuelta a la situación en un campo vacío. En su cancha pero sin público y contra un rival más que habituado a marcar.

Se ampara en el fútbol el Valencia, que pretende encontrar su mejor nivel para prolongar su estancia en Europa. Historia pretende hacer el Leipzig, que recibe con ventaja al Tottenham en el Red Bull Arena. El representante alemán, una de las revelaciones de la competición, dejó en evidencia al subcampeón.

El Leipzig se impuso en Londres (0-1) y pudo obtener un marcador mejor. No pudo el sábado con el Wolfsburgo (0-0) y pierde fuelle en el mano a mano por la Bundesliga con el Bayern Múnich. Pero tiene un pie en los cuartos de final en el choque ante un rival diezmado, plagado de bajas y frágil de motivación que fue incapaz de reforzar su autoestima en el campo del Burnley, donde no pasó del empate.