La charla de Koeman con Coutinho que podría convertirlo en líder

Una vez cerrada la temporada oficialmente con la conquista de la Champions, Coutinho ya está de vacaciones. Ahí tendrá que resetear mentalmente de un año muy complicado por la parte azulgrana y bastante feliz en Múnich. Su futuro pinta a azulgrana, más por resignación que por elección. Sin embargo, Ronald Koeman quiere cambiar esa situación para hacerle sentirse un líder.

El nuevo técnico azulgrana tiene varios toros que lidiar en la planificación, y el del brasileño es otro. Sin mercado para que el Barça reciba una oferta sugerente, tendrá que volver para quedarse. La intención del neerlandés, no obstante, es la de hacerle ver que si sigue no es por obligación, sino porque le quiere convertir en uno de los nuevos referentes.

Así lo asegura el diario 'Sport', que habla de una próxima conversación entre Koeman y Coutinho para hacerle ver sus planes.

Esta por ver, no obstante, cómo recibe esas palabras el internacional brasileño. En un principio, sería lo que le haría falta para levantar cabeza en un Camp Nou que se le ha atragantado, pero quizá los palos acumulados hagan que Coutinho no quiera saber más del proyecto azulgrana.

De todos modos, con los nuevos tiempos que se presentan en 'Can Barça', no es descabellado que el futbolista acepte el reto del nuevo entrenador y al final pueda demostrar su viejo anhelo de convencer a los aficionados de que puede ser un líder azulgrana. Antes de la disputa del choque contra el PSG, el futbolista no quería saber nada.

Vienen nuevos tiempos para la medular, donde los Busquets, Rakitic o Arturo Vidal podrían no estar la próxima temporada. Pjanic, De Jong, Riqui Puig o el propio Coutinho podrían articular la nueva manera de jugar que quiere implementar el sustituto de Quique Setién.