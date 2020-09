La charla de Mou a Dele Alli de puro entrenador 'top'

Mourinho son aspavientos, protestas, ruedas de prensa inflamables y piques hasta con los recogepelotas, pero Mourinho también es un entrenador fuera de serie, sobre todo en la faceta que el gran público no ve.

Conocemos al Mourinho de cara al público. Un showman, 'The Special One'. Pero Mourinho es también un profesional como la copa de un pino. No se amasan tantos éxitos siendo mediocre.

El documental que Amazon Prime Video ha rodado sobre el Tottenham ("All or Nothing: Tottenham Hostpur") tiene en no pocas ocasiones al de Setúbal como protagonista.

Se ha filtrado una escena de esas que no dejan indiferente a nadie, en la que Mou se aleja de su faceta de provocador nato y se convierte en el entrenador que hay detrás del personaje.

En su despacho en la ciudad deportiva 'spur', Mou está charlando con Dele Alli. Y la que debería ser una charla más entre técnico y jugador acaba tomando un cariz paternalista que no estamos acostumbrados a ver.

"El tiempo vuelta, y creo que un día te arrepentirás si no alcanzas lo que puedes alcanzar", le dice, en el clímax de la charla, Mourinho a Dele Alli. Una frase que sin duda caló hondo en el internacional inglés, al menos en ese momento.