La charla de Zidane que cambió a Fede Valverde

La segunda etapa de Zinedine Zidane al frente del Real Madrid ha servido para trazar la transición de su primer proyecto a este segundo, que en su momento se confió a Lopetegui y Solari. Un cambio generacional donde ha destacado el papel de Fede Valverde.

El uruguayo ha ido tomando galones de manera progresiva hasta ocupar el lugar de Luka Modric. En esta temporada se ha visto lo que Valverde puede aportar como un interior potente, de gran zancada, liberador para Casemiro y con llegada al área rival.

Solari ya comenzó a sacar detalles del centrocampista y Zinedine Zidane le está haciendo explotar. Como explica 'AS', una de las claves está en la charla que el francés mantuvo con su pupilo hace un año, poco después del regreso del francés a los mandos del Real Madrid.

Aquel día de 2019, Zidane quiso tranquilizar al jugador en medio de las noticias que apuntaban a un cásting durante las últimas once jornadas. Su caso iba a ser muy distinto. "Tú no estás a prueba, me gusta el jugador que eres", le dijo el técnico francés.

Zidane animó a Fede Valverde a que se quitara la presión de la autoexigencia y que comenzara a gustarse en su juego. "Disfruta, diviértete y demuestra tu potencial", continuó el galo para dar toda su confianza al uruguayo.

La Supercopa de España encumbró a Fede Valverde, cuya imagen zancadilleando a Morata en el 118' ha acabado siendo icónica. Recibió críticas y elogios por ello, pero lo indudable es que aquel partido marcó un antes y un después en su crecimiento con el Real Madrid, como lo hizo aquella charla con Zidane de marzo de 2019.