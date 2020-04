La charla más divertida de la cuarentena la protagonizaron Llorente y Broncano

El centrocampista del Atlético de Madrid Marcos Llorente admitió que "ni en los mejores sueños" se imaginaba marcar dos goles ante el Liverpool, en el partido que ganaron por 2-3 en Anfield Road hace un mes, y que supuso la clasificación del conjunto rojiblanco para los cuartos de final de la Liga de Campeones.

"Ni en los mejores sueños. Fueron goles parecidos, desde fuera del área, al mismo palo", admitió, al repasar el encuentro en una videollamada con el humorista David Broncano, seguidor rojiblanco que fue el que mas pujó (8.500 euros) por la camiseta esa noche de Llorente, en una subasta benéfica para la Cruz Roja.

El centrocampista rojiblanco admitió que el Liverpool, que se adelantó con un gol del neerlandés Georginio Wijnaldum justo antes del descanso y desequilibró la eliminatoria en el inicio de la prórroga con otro del brasileño Roberto Firmino, les metió "caña desde el primer minuto".

"Empezaron a atacar y atacar, con el primer gol dijimos 'se escapa esto' y con el segundo pensamos que no nos quedaba otra que ir hacia adelante, y nos encontramos con los dos goles estos que nos dan la vida", recordó Llorente.

Para el '14' rojiblanco, el Atlético se vio "un poco fuera", pero el conjunto inglés quizás se encontró "muy dentro" tras marcar el 2-0, lo que dio un mayor impacto a sus dos goles. "En dos jugadas al contraataque que recibas dos goles, se quedaron flipando", recordó.

"En el primer gol, yo empiezo a conducir y pierdo el balón, decido apretar al portero, el portero es el que la termina regalando, atacamos y hacemos gol. Y en el segundo salimos Morata y yo escopetados. Cuando me la da Morata controlo, miro para atrás, veo que no viene nadie y me la juego", rememoró Llorente, al que le sorprendió verse "tan solo" en esa jugada.

En cuanto al último tanto, el 2-3 marcado por su compañero Morata, Llorente recordó que el tanto parte de "una jugada superbonita". "Yo se la doy, me la devuelve y se la echo larga... Y eso que él tenía mal la pierna", añadió.

Ese último tanto acabó con Morata celebrando el gol ante la grada de los aficionados atléticos en Anfield, con las palmas de las manos unidas en un gesto de pedir perdón, aunque Llorente no quiso aclarar el motivo.

"No sé si por algún momento de la temporada que él se ha visto que no ha estado bien y ha querido pedir perdón. Yo creo que lo importante es que cada uno nos dejemos la piel, eso no se puede negociar, luego puede salir un partido malo, pero eso es lo primero", consideró.

El centrocampista rojiblanco explicó que en la plantilla a día de hoy no saben "nada" sobre si se podrán terminar las competiciones. "Ojalá se pueda terminar todo, tanto la Liga, la Champions y la Copa, y empezar cuanto antes, pero no sabemos nada", explicó.

El humorista y presentador televisivo bromeó con él sobre si, en caso de no terminar la Liga de Campeones, el Atlético debería ser considerado campeón de Europa al haber derrotado al campeón anterior. "A día de hoy podría decirse, sí. Sería la bomba", respondió Llorente entre risas.

El centrocampista rojiblanco lamentó que la pandemia del coronavirus haya obligado a detener el fútbol justo en un momento ascendente del Atlético. "Con eso íbamos para arriba como la espuma, es una pena que se haya parado todo. Estamos entrenando en casa a tope", explicó.

"Pero estamos todos así y esto hay que hacerlo porque si no esto no va a parar nunca", añadió en una divertida conversación con el humorista en la que le aseguró que la camiseta donada para la puja es la real que utilizó en el partido -una de las dos que los jugadores tienen en cada encuentro, porque la otra la tiró a la grada en Anfield-, y se comprometió a ir a su programa de televisión 'La Resistencia' con su compañero uruguayo José María Giménez.