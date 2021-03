La clase magistral de sensatez de Diego Cervero: "Somos unos privilegiados"

Diego Cervero ha dado una clase de sensatez y madurez. Tanto que las palabras del jugador del Atlético Sanluqueño en la rueda de prensa previa al partido ante el Cádiz B ya se han hecho virales.

El delantero asturiano hizo una reflexión que ha comenzado a circular por las redes sociales, donde muchos se la aconsejan a otros futbolistas para que valoren la gran profresión que tienen.

"Los futbolistas somos unos privilegiados. Ahora que se cumple un año del estado de alarma por la pandemia de coronavirus hay que valorar todavía más las cosas. En el sur, yo estoy valorando, por ejemplo, el clima, que te hace estar más alegre, y las personas, a las que veo con más ilusión", comentó Cervero.

Y añadió: "Mientras me lo permita mi salud y los equipos, quiero seguir disfrutando del fútbol porque es una pasada. Que me digan que esto es un trabajo es la leche. Que me paguen por hacer lo que más quiero en el mundo es tremendo. Así que somos unos privilegiados totales". Sin duda, unas sabias palabras.