La clave de Llorente para su gran momento físico

Uno de los jugadores más en forma es Marcos Llorente. El centrocampista ha ido cambiando con el tiempo hasta destaparse como un comodín para todo el Atlético. Y su físico ha tenido mucho que ver en esta transformación.

Esta semana, el ex madridista confesó una de sus claves para haber llegado a este punto y es una de las bases para cualquier deportista: la alimentación. Según explicó él mismo en una charla, practica el ayuno intermitente.

"Me encuentro muy bien energéticamente y no necesito desayunar para ir a entrenar. Como cuando tengo hambre y soy capaz de moverme sin haber comido nada. De hecho, cuando desayunaba antes de ir a entrenar lo hacía sin que mi cuerpo me lo pidiera. Cuando empecé a escuchar a mi cuerpo, la mejora del rendimiento ha sido muy buena", relató para Carlos Pérez, autor de un líbro sobre la materia.

Además, explicó cómo se introdujo en esta rutina: "Fue cuando estuve en Vitoria. Un poco por mi padre, que él ya lo practicaba, pero yo todavía no creía mucho en eso. No me costó hacer ese cambio, porque cuando me levantaba muchos días no tenía ganas de desayunar. No fue un cambio que me costara mucho. Y a nivel de intensidad con el equipo no noté nada, así que seguí haciéndolo de continuo".

No obstante, Llorente es un deportista de élite y mantiene este hábito bajo el estricto control de los nutricionistas del club. El ayuno intermitente no es para todo el mundo y se debe consultar siempre a un médico.