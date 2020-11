La clave para ganar al Alba, robar balones y transitar rápido

José Luis Martí, entrenador del Leganés, reconoció que no le está resultando fácil trabajar con una plantilla tan amplia como la suya y valoró la actitud de sus jugadores en este sentido.

"La competencia, siempre que sea sana, es positiva. Aunque no es fácil entrenar con tantos futbolistas, no es fácil con tanto nivel en la plantilla. Pero tenemos la capacidad los seres humanos de adaptarnos y estoy muy sorprendido y muy agradecido por cómo están aceptando los futbolistas las tareas técnicas y tácticas dentro de los entrenamientos y las alineaciones", dijo.

Martí asume que ha encontrado un grupo de jugadores "que han repetido más", aunque cree que habrá momentos para todos en diferentes partidos: "Están preparados porque así me lo demuestran en los entrenamientos. Y esa es la tranquilidad que tiene un entrenador, saber que los once que ponga van a rendir al 100%".

Aprecia, asimismo, una evolución en el bloque con el paso de las jornadas: "Poco a poco, vamos cogiendo esos conceptos en los que nosotros nos sentimos fuertes como ser un equipo agresivo en momentos puntuales, aunque creo que tenemos que mantener eso en el juego".

"A partir de ahí, debemos manejar la posesión, pero somos un equipo vertical, prefiero no tener tanto la posesión, pero ir buscando la portería; perder balones por ser ambicioso y por ir hacia adelante, que no conservarlos sin profundidad ni amplitud en el campo. Estamos en el proceso de buscar ese equilibrio tanto defensivo como ofensivo, que creo que en los últimos partidos lo vamos encontrando", añadió.

Sacar más puntos fuera de casa también es una asignatura pendiente: "Creo que, muchas veces, tiene que ver con el acierto, con lo que pasa en las áreas, con la contundencia ofensiva y defensiva. Eso es lo que nos está mermando a día de hoy para no conseguir más puntos fuera".

Ahora visitarán al Albacete: "Es un equipo que ha cambiado de entrenador, que tenía una dinámica de trabajo y una filosofía de juego completamente diferente de la que tienen ahora. Es un equipo que nos va poner exigencia, tenemos que ser muy agresivos, robarles el balón y transitar rápido".

"Es una de las claves que nos puede hacer ganar el partido. Otra es poder tener la posesión con la idea de ser verticales y profundos para buscar la portería. Eso nos puede dar muchas posibilidades de conseguir la victoria", agregó.

Hacerlo sería importante para no perder la estela de los conjuntos que encabezan la tabla: "No sé exactamente cuál es el ritmo que estamos marcando nosotros o nos están marcando los rivales. Me preocupa sobre todo el Leganés. Pero si estamos a tres puntos del Sporting, tampoco creo que la distancia sea tan abismal".

"Es un partido y, ahora mismo, dependemos de nosotros para estar en lo más arriba, en ese sentido no me preocupa lo más mínimo. Me preocupa que los jugadores estén preparados, que tengan los conceptos muy claros de lo que nos vamos a encontrar en Albacete para competir a nuestro mejor nivel y ser capaces de conseguir una nueva victoria", completó.

Los blanquiazules afrontan la cita con una baja de relevancia como es la del argentino Jonathan Silva: "Es un jugador importante para todos, evidentemente. Es conocido, no lo voy a descubrir ahora. Pero está en un proceso de recuperación. Esperemos que lo antes posible podamos contar con él. Sigue con molestias y estamos intentando buscar todas las soluciones posibles para que pueda competir".

Quien sí estará es José Arnáiz: "Rinde bien en cualquier posición, es un muy buen futbolista, como otros que pueden jugar en diferentes posiciones. Lo que tenemos es que darle esa libertad para que sea capaz de desbordar, de poder finalizar. Porque tiene un gran golpeo y tiene gol. Eso es lo que tenemos que aprovechar".

Por otro lado, habló acerca del hecho de que los suyos jugaran el pasado fin de semana a las 14.00 horas y vayan a repetir en ese horario varias veces en las jornadas sucesivas: "Estamos preparados, acostumbrados a cambiar de horario habitualmente".

"En ese sentido, no nos tiene que afectar. Me gusta jugar lo más temprano posible porque todos estamos ya metidos desde el inicio. Es un horario más extraño, pero, al final, lo que importa es ganar, sumar de tres en tres independientemente del horario", señaló.