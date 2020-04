"La comida tiene electricidad y eso no te lo dicen los nutricionistas"

Pione Sisto es de los futbolistas más raros del mundo. Llegó a basar su alimentación en fruta y algas. Incluso sus compañeros han reconocido que es de lo más excéntrico. En un directo de Instagram, explico el porqué de su llamativa medida nutricional.

"La razón por la que me pasé a la vida sana es porque me sentía hecho una mi*rda. No podía caminar durante más de 15 minutos sin que me empezara a doler la espalda. Tenía 19 años y me sentía una mi*rda. Ahora, me siento bien. Y es porque hice un montón de cosas para llegar hasta aquí en el aspecto de la salud. La salud es una riqueza", dijo.

"Los resultados que obtuve son impresionantes: puedo jugar al fútbol sin dolor. Me siento como si tuviera diez años otra vez. Ya no necesito ni calentar. El fisioterapueta y todos me dicen que necesito calentar y yo les digo que no", añadió.

"Ser vegano no está bien ni mal. Lo que tienes que hacer es ser lo que tú quieras. Si no quieres ser vegano, el asunto terminará mal porque, dentro de ti, no quieres eso y, entonces, el veganismo puede ser malo para ti porque no estás preparado. La comida tiene electricidad, todo depende de la energía que tenga lo que comes. Y eso no te lo dicen los nutricionistas...", sentenció.