La compañía de cannabis de Mike Tyson ahora mira al Everton

El Everton podría estar dentro de poco ante un importante dilema. Swissx Labs llegará con un jugoso acuerdo publicitario, pero a cambio tendrá que llevar en su camiseta el nombre de una empresa cannábica.

El CEO de la empresa suiza explicó la situación actual en la que se encuentran los rumores que la rodean. "No me alejo del Barça, mantengo la puerta abierta", dijo Alki David.

"Pero ahora estamos comprometidos con el Everton para hacernos cargo de su camiseta", añadió el directivo, en declaraciones reproducidas por el diario 'AS'.

Swissx tiene vía libre para ser el patrocinador principal del Everton. SportPesa rescindió en febrero su acuerdo con los 'toffees', por lo que el club azul de Liverpool está buscando quien pague por poner su nombre en su camiseta a partir de la próxima semana.

Sin embargo, la decisión de apostar por el dinero de Swissx es arriesgada. Se dedica a la producción de un derivado del cannabis que, según la propia empresa, carece de los efectos enajenantes del THC.

Pero parece que los 'toffees' están decididos a seguir adelante. "Se pusieron en contacto conmigo y ya me han ofrecido diseños con todo el logotipo de Swissx en azul, algo que no me gusta, pero se verá bien", añadió David.

"Cuando llegué por primera vez a Inglaterra, todos apoyaban al Manchester United y al Liverpool, y todos iban de rojo. Me gustó el azul y me gustó el escudo, así que seleccioné al Everton para apoyarlo. Es una especie de mística", dijo también, para finalizar.