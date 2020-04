La comparativa de Buyo entre Ramos y Messi que deja mal parado al argentino

El ex guardameta del Real Madrid Paco Buyo ofreció unas declaraciones en 'El Chiringuito', de 'MEGA', en las que quiso explicar por qué considera a Sergio Ramos como el mejor defensa del mundo.

"Sergio Ramos, aparte de ser el mejor defensivamente, en ataque da un plus que otros defensas no. Esos goles decisivos que al Madrid le han dado muchos títulos han sido gracias a Ramos, que es muy completo", comentó.

Y añadió: "En los últimos 20 años es el defensa ideal: defiende como el mejor, va de cabeza rápido y contundente. Posiblemente, será el defensor más goleador de la historia".

Además, al llegar al tema de los penaltis no dudó en compararlo con Leo Messi: "En los penaltis no todo el mundo tiene la misma efectividad que Ramos. El mismo Messi no tiene la misma efectividad que el capitán del Real Madrid".