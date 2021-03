"La confianza del Eibar y Mendilibar me ha llevado a la Selección"

El año pasado, un jovencísimo Bryan Gil ya comenzó a mostrar de lo que era capaz en un Leganés que, pese al esfuerzo final, no logró salvar la categoría. Este año su nivel ha superado cualquier previsión hasta el punto de derribar las puertas de la Selección Española.

"Para mí, ir a la Selección era un sueño y me salió llorar porque no me lo esperaba para nada. Es algo que quiero compartir y dedicar a mi abuelo, que en paz descanse. Fue una sorpresa", reconocía el de Barbate en una entrevista para 'AS'.

No quiso desaprovechar tampoco la ocasión para mostrar su agradecimiento con Mendilibar y el Eibar, equipo en el que se encuentra cedido por el Sevilla: "Tanto el Eibar como Mendilibar mostraron su confianza en mí desde el primer momento, y eso unido al apoyo de mis compañeros y a mi trabajo me ha llevado hasta la selección. El Eibar me está aportando sentirme importante en un equipo de Primera División".

Por último, se mostró convencido de las posibilidades de salvarse con las que cuentan: "Todos somos conscientes de que aún quedan muchos puntos en juego y estamos seguros de que sacaremos esto adelante. Nos vamos a mantener".