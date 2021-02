La confianza se paga cara

Con los números en la mano, Nacional llegó al Alfonso López con una superioridad nada aconsejable si llegas a creértela. Tras ceder un empate 'in extremis' ante América de Cali en la última jornada, los de Guimaraes querían que Bucaramanga pagase los platos rotos. Jugada fallida.

El encuentro comenzó pastoso y no brilló por sus ocasiones ni por su fútbol fluido. Ambos bandos se estudiaron demasiado y esto propició lentitud sobre el verde.

A los 28', todo se agitó y el devenir del choque dio un giro de 180º. Barrera, tras un gran remate desde fuera del área, abrió la lata para un 'Verdolaga' que no era superior, pero que sí se veía así con la posesión de la pelota bajo su control.

Tanta confianza salió cara. Demasiado. Solo siete minutos después de romper el hielo los 'verdes', Bryan peinó un centro de Téliz para que le cayese a Acosta, que fulminó con violencia delante del portero e hizo el 1-1.

No quedó ahí la respuesta de los 'leopardos', que quisieron hacer más sangre. En el 41' firmó la remontada exprés Bryan Fernández, que estuvo afortunado en la jugada y que también dio la asistencia en el primer tanto de los suyos. Picó el balón ante el arquero y se estrelló en el larguero, pero el rechacé le fue a él nuevamente y no perdonó a la segunda.

Varapalo para un Nacional que desde ahí no levantó apenas la cabeza. Solo la asomó con un poco de timidez en los primeros compases de la segunda mitad, pero Quintana, con un testarazo inapelable en el 72', volvió a meter a los 'verdolagas' dentro de la cueva.

Para un picante final, el colegiado señaló un penalti en el 95' a favor de los visitantes. Barrera firmó su doblete desde los once metros, pero no dio tiempo a más. Bucaramanga selló tres puntos que lo acercan a los puestos de 'play off' y los de Guimaraes sumaron su segunda derrota del curso. Confianza en exceso sobre el verde del Alfonso López.