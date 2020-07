La conjura de Luis Carrión: por el Numancia y por los detractores

El Numancia superó este domingo a la Ponferradina (1-0) y obtuvo un meritorio triunfo que le acerca al objetivo de la permanencia en Segunda División. No obstante, depende de lo que hagan Elche y Albacete para mentenerse fuera d ela zona de descenso.

Tras el encuentro, Luis Carrión analizó lo que fue una de las victorias más importantes de la temporada: "En la primera parte estuvimos mal con el balón, muy abiertos y nos ganaban en segundas jugadas".

"En la segunda parte pusimos a Erik más solo y estuvimos mejor, con dominio y saliendo a la contra. El gol fue una buena acción. Sufriendo, pero nos llevamos el partido. Es un día para estar orgulloso de los jugadores", agregó el técnico numantino.

Además, Luis Carrión demostró que no duda en que el equipo conseguirá el objetivo: "La victoria es importante a nivel moral, creo que es doblemente importante, porque la gente sabe de los inconvenientes que estamos teniendo. Nunca me quejo, pero hay lesiones y decisiones que no gustan".

"Esta gente no va a bajar a Segunda B. Así no se va a bajar. A nosotros nos ayuda mucho ver la gente que tenemos a nuestro lado. Hay que ir a Huesca a por los tres puntos como sea, por nosotros y por los que han intentado impedir estas situaciones, y mi equipo se va a salvar sí o sí", añadió.