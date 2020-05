La CONMEBOL pondrá paz en la guerra de la FEF

"Esta situación debe estar siendo analizada muy detenidamente por la CONMEBOL y máximo hasta en la primera semana de junio ya tendrá una resolución", señaló a 'EFE' De la Torre.

La disensión en la FEF se inició el pasado 24 de abril cuando seis de los nueve miembros de su Directorio removieron de la presidencia a Egas por supuestas violaciones al reglamento y en su lugar designaron a Jaime Estrada.

La resolución del Directorio fue también ratificada por un Congreso extraordinario celebrado el pasado 1 de mayo por 15 de los 26 clubes y 15 de las 22 asociaciones.

La nueva cúpula entregó la documentación que daba parte de la situación a la CONMEBOL, que debe ahora emitir una resolución al respecto.

"Si analizamos con una situación muy meditada y apegada a los estatutos, la CONMEBOL tendría que aceptar lo resuelto por el Congreso y el Directorio", aseveró De la Torre.

En ese sentido argumentó que la Confederación Sudamericana de Fútbol "no puede imponer algo que los clubes y las asociaciones locales han decidido por mayoría" y vaticinó que terminará dando la razón a la medida adoptada por el Directorio de la FEF.

Para este ex directivo, que estuvo cerca de 40 años como segundo de la FEF, la CONMEBOL señaló que no acataría decisiones, nunca dijo que no se realizara.

"Por lo que entiendo, desde la parte reglamentaria es que la CONMEBOL tiene que acatar la decisión de la mayoría del fútbol ecuatoriano reflejada en sesión de Directorio y por el Congreso", insistió.

Consideró que el cesado Egas cometió el error de recurrir a la justicia ordinaria en su intento por impedir el Congreso de la FEF.

"Los Estatutos de FIFA prohíben terminantemente la intervención de terceros en las decisiones propias del fútbol, en el artículo 19 de su Estatuto indica que todas las Federaciones miembros administrarán sus asuntos de forma independiente y sin la injerencia de terceros, en este caso, la justicia ordinaria", señaló.

Y continuó que el reglamento prohíbe la vía del recurso ante los organismos o tribunales ordinarios, en el caso de medidas cautelares de toda índole, "por lo que Egas podría ser suspendido de parte de la FIFA".

Por último, negó que la FEF se encuentre en quiebra. "Hay crisis, pero no quiebra económicamente en la FEF. En el Congreso de enero de 2019 el informe económico marcó un déficit de 6 millones de dólares, pero con activos como el contrato por los derechos de televisión por 18 millones, queda un activo de 12 millones, hablar de quiebra es una falacia", zanjó.