"¿La continuidad de Gallardo? Nos tiene que ayudar el país"

D'Onofrio, una vez más, no se cortó para ser transparente sobre los temas candentes en River Plate. A su paso por 'ESPN', el máximo dirigente 'Millonario' se centró en el futuro de Marcelo Gallardo.

"Mi deseo es que Marcelo continúe porque es un constructor fundamental del proyecto que estamos haciendo. Debe continuar. Y me parece que eso en River se puede dar, es factible. Pero ahí nos tiene que ayudar un poco el país", aseguró.

Pese a los rumores, D'Onofrio contó que no llegó oferta alguna por Matías Suárez: "No llegó nada y, si llega, va a ser de poco valor, así que será descartado. River no tiene ningún interés en que Suárez se vaya".

Y cerró con el futuro de Nacho Fernández: "Nadie va a estar preso, pero River no se va a descapitalizar".