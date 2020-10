La conversación con Villas-Boas que cambió la carrera de Bale para siempre

André Villas-Boas fue el entrenador con el que cambió la carrera de Gareth Bale. A sus órdenes en el Tottenham, el galés adelantó su posición y acabó explotando como uno de los grandes talentos ofensivos del mundo.

En declaraciones a 'COPA90', el técnico portugués quiso revelar cómo se produjo aquel cambio. Un movimiento que vino por la propia insatisfacción de Bale, quien decía sentirse incómodo, encorsetado, dentro del esquema de los 'spurs'.

"Gareth no sentía que estaba ofreciendo todo su potencial, vino a mi oficina un día y me dijo: 'Jefe, no estoy contento, las cosas no me van bien", contó Villas-Boas, quien le respondió de buena gana.

"De acuerdo. Puedo intentar cambiar a una formación 4-4-2 y puedes jugar libre en la parte de arriba con Adebayor y puedo mover a Sigurdsson a la izquierda, interviniendo", fueron las palabras que el técnico le espetó a Bale.

Y fue aquel ajuste el que desató al mejor Bale: "Aquí es cuando Gareth comienza esa serie de partidos en los que marcó, creo que durante cinco o seis encuentros seguidos, y su carrera explotó a partir de ese momento".

Desde entonces, Bale se convirtió en una auténtica locomotora ofensiva. En aquella campaña, el galés sumó 26 goles en 44 partidos y acabó marchándose al Real Madrid a cambio de 101 millones de euros.