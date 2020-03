La conversación entre Cannavaro y Casillas por el COVID-19

Dos pesos pesados del Madrid de antaño, ahora cada uno en otras obligaciones, hablaron para dar su opinión de la complicada situación por el coronavirus que se vive en casi todos los países. Cannavaro, que entrena en China, conoce a la perfección la situación desde el primer día. De ello debatió con Casillas.

"Yo he tenido la mala suerte de vivir este virus aquí en China. Te digo que, cuando empezó a salir este virus, yo volví a China durante ocho días. En esos ocho días me he quedado en mi ciudad deportiva (en la ciudad de Guangzhou). Salí de allí sólo dos veces. Me parecía todo una película. Imagina una ciudad de 30 millones de personas vacía. Sin nada. Era una película increíble", relató el italiano en un vídeo que publicó 'AS'.

"Después, volví a Italia y la gente me decía: '¿Qué tal en China? ¿Todo bien?'. Pero nadie podía llegar a pensar que, en un mes, todo esto pasa en Italia. Entonces, aquí nadie está seguro. Debemos tener cuidado. Y yo he tenido la suerte de estar ahora en Italia, con mi familia, mi mujer y los niños. Ellos saben que no se puede salir de casa. No se puede", añadió el entrenador del Guangzhou.

Cannavaro instó a la gente a quedarse en casa e incidió en el deber de haber paralizado el país antes: "La pena es que esto no ha servido a nadie. Porque yo he visto que también en España, en Inglaterra, en Alemania o en Francia tenían la oportunidad de cerrar el país y las ciudades. Y no lo han hecho. Decían que en Italia las cosas no se hacen de forma seria, pero la pena es que en Europa no han aprendido de la situación de Italia".