La Copa América, en peligro

El fútbol sudamericano está en vilo por la posible cancelación de la Copa América. Recordemos que el torneo, previsto para disputarse a mitad del año 2020, se suspendió debido a la pandemia del coronavirus.

Tras el cambio de fechas, hay cierta preocupación porque la situación actual en todo el mundo no ha cambiado. A pesar de que ya hay varias vacunas, la cosa no termina por mejorar.

Fernando Jaramillo, una voz autorizada dentro del fútbol colombiano, puso en duda la realización de la Copa América, que se disputa en Colombia y Argentina. "No tenemos confirmación de que se vaya a jugar", dijo ante los micrófonos de 'Radio Caracol'.

No hay más que ver que la CONMEBOL suspendió recientemente el Sudamericano Sub 20 y Sub 17. Tras los rumores alimentados, el organismo ha tenido que salir al paso.

El diario 'Olé' contactó con un miembro del ente y le dijo que "la idea es jugar incluso sin público". Habrá que ver si la situación epidemiológica es favorable conforme lleguemos a las fechas.