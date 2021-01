La Copa deja resaca: los señalados del casi patinazo en Cornellà

El Real Madrid consumó su decepción ante el Alcoyano y, un día después, el Barça salvó su casi desastre frente al Cornellà. El cuadro catalán, pese a disponer de varias oportunidades, no jugó bien y Koeman lo reconoció. Como subraya 'Marca', varios jugadores han quedado algo señalados en club tras ese choque copero.

El Barça no estuvo lo solvente que se esperaba en defensa. Aunque Araujo estuvo poco contundente en ciertas acciones, desentonó de nuevo Lenglet. Pérdidas de balón no justificadas que confirman que el francés no está en su mejor estado de forma.

Koeman no vio motivos para modificar sus prioridades en el centro del campo. Pjanic, además de fallar su penalti, no fue el timón del equipo para mover la pelota. Falto de intensidad y sin ideas suficientes en ataque.

Tampoco destacó en sus 45 minutos Riqui Puig, que se quedó en los vestuarios al descanso. Si ya el técnico neerlandés le había dado pocas oportunidades, su actuación en la Copa puede ser definitiva para el entrenador.

Arriba, solo Dembélé y la posterior entrada de Pedri ofrecieron motivos reales de esa superioridad que debe mostrar el Barça ante un Segunda B. Griezmann, de nuevo fallón, no fue el Messi que el equipo necesitaba. Braithwaite estuvo falto de puntería y se encontró incómodo sin espacios. De Trincao se esperaba mucho más desde la pretemporada, pero el portugués no arranca. Perdió una gran oportunidad en Cornellà.

Una victoria que sirve para salvar la papeleta pero que deja todavía más trabajo para Koeman, que no encuentra más opciones más allá del once tipo por el que se decanta en cada jornada.