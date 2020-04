"La Copa Libertadores no tiene palabras"

La carrera de Miguel Ángel Russo está llena de entrevistas y ruedas de prensa. Pero no es habitual precisamente verle en un encuentro digital. Se estrenó el técnico de Boca Juniors dentro de los actos por el 115 aniversario 'xeneize', y concretamente respondió a 27 cuestiones.

Cómo no, la Copa Libertadores que él ha conquistado y que quieren en La Bombonera salió a colación con vehemencia. "Sé lo que signifca la Copa para Boca y lo que signifca para mí. No es que busque arriesgar. La Copa no tiene palabras. Es lo que da el gusto de querer ganarla de nuevo", confesó.

Hablando de palabras, siguió en esa línea cuando le pregunaron si podía definir lo que significa Boca Juniors en una de ellas. "Boca no se puede definir con una sola palabra. Boca es su gente. Es lo máximo en Boca. No sería una palabra, sería un montón de frases y todas tendrían que ver con su gente. Es lo que hace a Boca de esta manera y de esta forma", explicó.

Acerca del nuevo día a día con Juan Román Riquelme, al que entrenó y ahora tiene como directivo, dijo que poco ha cambiado: "La relación es la misma que siempre. Nada más que ahora tenemos cargo, él como dirigente y yo como entrenador. Hablamos de fútbol permanentemente, como corresponde, y es la mejor forma. Cuando uno es gente de fútbol, habla de fútbol".