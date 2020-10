La COVID-19 ha cambiado el fútbol: locales y visitantes, más igualados que nunca

El investigador del Departamento de Fundamentos de Análisis Económico de la Universidad de Alicante (UA), Carlos Cueva, ha realizado un estudio para evaluar el efecto de estadios vacíos en el fútbol durante la pandemia y afirma, en función de los datos extraídos de las grandes ligas, que la ventaja de los equipos locales se ha reducido a la mitad.

"Antes del cierre de estadios al público, el equipo local ganaba un 45% de los partidos frente a un 29% del visitante, una diferencia de 16 puntos porcentuales. Tras el cierre de estadios, pasa a ser un 41% de victorias locales y un 33% de visitantes, una diferencia de ocho puntos porcentuales", explica Cueva.

Todos estos datos están reflejados en el artículo 'Animal Spirits in the Beautiful Game. Testing social pressure in professional football during the COVID-19 lockdown' (Espíritus animales en el hermoso juego. Probando la presión social en el fútbol profesional durante la COVID-19).

Otro de los resultados significativos de la investigación es la diferencia entre el número de tarjetas que recibe el equipo local y el visitante. "El periodo de pandemia es el único en el que los árbitros no castigan más a los visitantes que a los locales", señala el economista.

"Con público, al equipo visitante le pitan un 3% más de faltas y le sacan un 17% más amarillas y un 33% más rojas que al local. Tras el cierre de estadios, estas diferencias, que eran estadísticamente significativas desaparecen", añade el investigador de la UA.

Según los datos recopilados por Cuevas, el equipo que juegue de local tiene un 4% menos de posibilidades de ganar que antes de la pandemia, y su rival un 4% más. Para llevar a cabo el estudio Carlos Cueva, con la ayuda del estudiante de la Universidad de Alicante Ignacio Mas, ha recopilado datos de más de 230.000 partidos desde 1993 hasta 2020 de 41 ligas y 30 países.

"Se han comparado las proporciones de victorias, empates y derrotas, y los promedios de faltas y tarjetas de los equipos locales y visitantes antes y después de la pandemia", explica Cuevas. "Además, en el análisis estadístico, controlamos otros factores potencialmente relevantes como el calendario liguero, la temporada, o si el cierre de estadios es total o parcial", sentencia Carlos Cueva.