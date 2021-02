La crisis, al rescate de un Sergio con el agua al cuello

La crisis económica que azota al fútbol español a causa de la pandemia de coronavirus puede jugar a favor, aunque resulte chocante, del técnico del Real Valladolid, un Sergio González que, tras la derrota ante la SD Huesca, agotó su credibilidad.

La temporada del Valladolid no está siendo buena, pero tampoco parecía un desastre. Sin embargo, los últimos resultados han erosionado a su entrenador hasta convertir en un clamor popular (en las redes sociales, claro) la destitución del entrenador.

Al Valladolid le costaba sumar, pero sus derrotas habían sido ante rivales de entidad. Ganar a los contendientes por la permanencia era obligatorio. Y no ha ocurrido. De golpe y porrazo, lo que no parecía tan malo pasó a ser un desastre.

Sergio, ante la SD Huesca, su 'bestia negra' (ese 4-0 en El Alcoraz hace dos años por estas fechas aún escuece), tocó fondo. Se le vio sin ideas, sin capacidad de motivar a un equipo desangelado.

En la rueda de prensa posterior a la debacle, el técnico catalán no tuvo problemas en entonar el 'mea culpa', en reconocer haber hecho un partido infame. Parecía el escenario propicio para su cese.

Con la fórmula del técnico agotada, y con la plantilla abatida, un cambio en el banquillo se antojaba lógico, pero Ronaldo, mandamás del club blanquivioleta, ha cortado de raíz los rumores.

El ex futbolista brasileño no parece convencido de que cambiar al entrenador, por mal que esté el equipo, a media temporada sea algo positivo. Pero, por si quedaba alguna duda, como explica 'AS', tampoco está dispuesto a pagar dos sueldos, pues las cuentas no cuadrarán.

Así pues, parece que Sergio, salvo sorpresa de última hora, será quien se siente en el banquillo de Mendizorroza el próximo fin de semana, en el enésimo duelo por la permanencia que afrontarán los blanquivioletas en este 2021. En el enésimo 'match ball' para su entrenador.