La crisis del Borussia, motivo de alegría en Europa: Haaland, Sancho, Reyna...

La crisis económica generada por la pandemia de coronavirus sigue llevando a los equipos a tomar decisiones indeseadas, pero necesarias. Entre los damnificados se encuentra el Borussia Dortmund, que ya ha comenzado a tomar medidas.

Paliar esta crisis es la principal tarea de todos los equipos, por lo que los alemanes se pondrán manos a la obra con otra reducción salarial del 10%. Además, según señala 'Bild', también podrían verse obligados a vender jugadores para mantener la estabilidad del club.

Y el hombre deseado por todos no es otro que Erling Haaland, que pese a que el club insiste con que no está a la venta, no deja de entrar en las agendas de los mejores equipos de Europa, como Real Madrid, PSG y City.

Otro de los que llaman la atención en Dortmund es Jadon Sancho. Hace poco, 'Sky Sports' publicó que el Borussia está listo para darle salida al United en verano. Siempre y cuando haya una buena oferta, claro. Gio Reyna y Raphael Guerreiro también estarían en venta según el mencionado diario alemán.