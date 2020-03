La crisis, oportunidad para que Zidane reclute compatriotas

A estas alturas queda claro que cuando se vuelva a la normalidad, esta no será tal. El parón dejará las arcas de no pocos clubes tiritando, lo que provocará no pocas ventas a un precio razonable en verano. El Madrid parece decidido a sacar tajada de esa situación.

A nadie se le escapa que a Zidane le encantan los futbolistas franceses. La rumorología 'merengue' está plagada de jóvenes galos, siendo Camavinga, Upamecano o Cherki los más destacados.

Los tres comparten en estos momentos algo en común, militan en clubes de los denominados económicamente dependientes de los ingresos de la televisión. Es decir, aunque son solventes, no pueden vivir del marketing, como otros.

El coronavirus provocará una grave crisis en el fútbol, la cual afectará más a estos clubes, y de la que tratarán de sacar tajada los más grandes, como es el Real Madrid.

Así, el diario 'AS' nos cuenta que, sin perder de vista a grandes estrellas como Pogba o Mbappé, el Real Madrid implementará su táctica de fichar a prometedores talentos que tan buenos resultados le ha dado en Brasil en la Vieja Europa.

Habla del ya sabido interés en tres galos con un brillante futuro por delante. Hablamos de Camavinga, Upamecano y Cherki, de 17, 21 y 16 años, cuyos contratos expiran entre los veranos de 2021 y 2022.

La proximidad de esas fechas de vencimiento, unida a la más que probable necesidad de vender que tendrán sus clubes, Rennes, RB Leipzig y Olympique de Lyon, hace que su contratación este verano sea una opción razonable.