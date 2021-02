La crispación de los 'Galácticos' con las giras asiáticas: "No entrenábamos, no estábamos en forma"

El 10 de febrero salió a la luz el tráiler del documental sobre los 'Galácticos' de la 'ESPN'. Poco a poco, se están conociendo más detalles del esperado documental.

El pequeño trozo que ya corre por las redes sociales muestra el cansancio de los jugadores del Real Madrid con aquellas famosas giras asiáticas que eran un no parar para toda la expedición.

"Nos sentíamos como estrellas de rock. Era como ir con los Beatles. Los actos nunca se acababan. Había que ir a banquetes, saludar a la gente, sonreír... No vivíamos. No entrenábamos, no estábamos en forma, no jugábamos", comentan varios ex jugadores 'merengues' durante el documental.

Morientes va un paso más allá y desvela los comentarios que hacían los futbolistas a la directiva como advertencia: "Necesitamos entrenar, dejaos de tanto acto... porque después en febrero cuando el equipo no rinda a los que van a pitar son a nosotros".

Tal era el cansancio de todos ellos que llegaban a celebrar el día que les tocaba entrenar, ya que lo consideraban como un día libre en el que por fin podían hacer lo que verdaderamente les gustaba.