La crítica de Caparrós a la FIFA: "¡Se habla más del VAR que del fútbol!"

Desde que se implementó el VAR, se ha convertido en protagonista indiscutible del panorama futbolístico. No hay choque en el que no haya polémica.

El seleccionador de Armenia, Joaquín Caparrós, culpó de ello al máximo organismo mundial. "Desde la FIFA nos quieren implantar otro fútbol y este deporte está perdiendo pasión. ¡Se habla más del VAR que de los propios jugadores!", se lamentó a 'Radio Marca'.

Tras su paso por el Sevilla, Caparrós cogió las riendas de Armenia: "Estoy muy contento con mi trabajo y con la motivación que me transmiten".

Admitió que le habría gustado entrenar a 'la Roja'. "Sigo teniendo la espinita de la Selección Española, pero no pudo ser. Me comentaron que estaba la cosa muy adelantada, pero no tengo ningún reproche a nadie", dijo.

Por último, valoró la campaña del Sevilla, al que sigue en la distancia: "Han estado espectaculares, física y tácticamente. Ahora toca seguir dándole alegrías a la afición con la Europa League".