La crítica del otro Kroos a Messi por el 'The Best'

Felix Kroos comparte un podcast con su célebre hermano Toni (30) llamado 'Einfach mal luppen'. En el mismo, el primero da su opinión sobre el mundo del fútbol y el segundo hace lo propio, además de contar anécdotas que ha vivido como futbolista.

Esta vez, con el 'The Best' tan reciente, el premio de la FIFA fue el tema estrella. Mientras que Kroos se lamentó de la frágil memoria del fútbol y elogió a Klopp y Flick, su hermano prefirió centrarse en los jugadores.

En concreto, en Lewandowski, el máximo goleador mundial este año, y Messi (33). Felix defenció al delantero del Bayern como justo ganador: "Lewandowski se lo merece, absolutamente".

Pero, además, el hermano del internacional alemán también criticó al 'crack' argentino, a la postre tercer finalista en el 'The Best' por detrás de Cristiano. "Para mí, Messi no pertenece al top 3, porque creo que no lo hizo bien este año", afirmó.

El astro argentino quedó tercero por primera vez desde que existe este premio tras vivir un año extraño en lo anímico y en lo deportivo. Ganador del 'The Best' y el Balón de Oro en 2019, en 2020 le penalizó la no consecución de ningún trofeo y la eliminación en Champions a manos del Bayern (2-8).

A esto hay que añadir la crisis del Barcelona, que se agravó cuando el mismo Leo mandó un burofax para comunicar su deseo de marcharse de la entidad con la que tiene contrato hasta 2021.