La cuarentena impidió a Roberto Carlos acudir a 'El Hormiguero'

Roberto Carlos se encuentra entre los integrantes del Real Madrid que están en cuarentena. El positivo de Trey Thompkins obligó al club a extremar las precauciones por el COVID-19.

Ese fue el motivo por el que el brasileño no pudo acudir al programa 'El Hormiguero'. Allí iba a coincidir con su compatriota y ex compañero Julio Baptista, pero el propio ex defensa 'merengue' confirmó la razón de su ausencia.

"Hemos recibido una notificación del club sobre la cuarentena y aquí estamos, en casa", dijo tras entrar por teléfono en el citado programa.

Roberto Carlos aprovechó para pedir civismo a la sociedad: "Pido a la gente que no salga de casa mucho porque la situación es muy complicada y hay que ayudar cuando antes a que se termine con el coronavirus".