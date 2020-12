La curiosa confesión de Van Bommel: "Chicos, Ibra me va a patear"

Ibrahimovic ha marcado la carrera de muchos jugadores. No es para menos con un jugador de su talla mundial. En la de Van Bommel, sin embargo, ocupó un capítulo curioso que el jugador neerlandés desveló en sus últimas declaraciones.

Ambos coincidieron en el AC Milan, aunque antes se vieron las caras cuando Van Bommel militaba en el Bayern de Múnich. Las chispas saltaron entre los dos, que fueron rivales sobre el campo y tuvieron sus más y sus menos.

"Fue ahí cuando en el descanso les dije a mis compañeros de equipo: 'Chicos, tienen que ayudarme, porque Ibra me va a patear cuando no esté el balón cerca'. Hasta yo le tenía miedo", señaló el ex capitán de la Selección de Países Bajos.

Luego, para que su llegada a Italia se efectuara, el gigante sueco dio su visto bueno al club para que se llevara a cabo el fichaje. Así lo detalló Van Bommel en declaraciones a 'BILD Phrasenmäher'.

"Galliani, el presidente del Milan, le preguntó a Ibra: 'Zlatan, ¿qué piensas de Mark van Bommel? ¿Debemos comprarlo o no?' Y Zlatan respondió: '¡Cómpralo! Es bueno para nosotros. Es un jugador incómodo para los rivales... ¡Y prefiero jugar con él que contra él!", desveló.