"¿La decisión de no salir de Costas y Sáenz? Esto es fútbol profesional, no un 'spa"

El argentino Eduardo Coudet, entrenador del Celta de Vigo, dijo este sábado "respetar" la decisión de los defensas David Costas y Jorge Sáenz de no salir en el reciente mercado invernal, aunque él no lo "comparte" porque "esto es fútbol profesional, no es un 'spa'".

"Tenemos una reunión pendiente con David, con Jorge y con la directiva. Están haciendo un trabajo diferente, por el cual yo he sido claro con ellos. Les avisé dos semanas antes de que abriera el mercado que no los iba a tener en cuenta y tuvieron la posibilidad de salir, tuvieron ofertas para salir y decidieron no salir porque no estaban a gusto con las posibilidades que tenían", indicó.

En su comparecencia ante los medios de comunicación, el técnico celeste justificó que el trato de ambos, que llevan semanas ejercitándose al margen del grupo, es "diferente". "Yo tengo que entrenar a la gente que creo que tiene posibilidades de jugar", apostilló.

"Nunca les he faltado al respeto y nunca dejo de preparar un trabajo específico para ellos. Tienen todas las prestaciones, tienen toda la atención que necesita un jugador. Tuvieron la oportunidad de salir ganando el mismo dinero que ganan aquí y decidieron no salir. Fui de cara y pensé que lo iban a agradecer", apuntó.