La declaración de amor de Thiago Silva a Fluminense

Sin fútbol, los jugadores aprovechan para mantener el contacto con la hinchada. Thiago Silva, por ejemplo, preparó un encuentro especial con sus seguidores en Instagram.

En un directo, Thiago Silva respondió a varias preguntas. Una de ellas era un de un hincha que quería saber si volvería a Fluminense como jugador.

"Tengo el sueño de volver a jugar en Fluminense porque en los momentos más difíciles de mi vida, ese club me abrió las puertas del equipo de fútbol. Esa gratitud está por encima de cualquier cosa", explicó.

No quiso poner fecha Thiago Silva a ese regreso, pero no tiene duda de que llegará. "Todavía no sé cuando, pero pienso volver y ponerme esa camiseta otra vez", concluyó.