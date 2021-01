La delegada del Gobierno carga contra el Sporting por su brote

Las investigaciones por la multitud de contagios de coronavirus dentro de la plantilla del Sporting tras una fiesta no cesa, y el último capítulo tiene a la delegada del Gobierno en Asturias, Delia Losa, como principal protagonista.

"Indudablemente por lo que hemos visto está claro que hubo actuaciones susceptibles de sanción y que no que quepa ninguna duda que se va a aplicar toda la fuerza de la ley para acabar con esos comportamientos, absolutamente toda, por responsabilidad y respeto a la ciudadanía que cumple", explicó.

En el acto de toma de posesión del nuevo Comisario de la Policía Nacional de Avilés, Losa avisó de que es la Policía Nacional la que se está encargando de coordinar la investigación con los vídeos y las fotos difundidas a través de las redes sociales.

Además, no sabe si las sanciones serán a título personal o para los establecimientos, porque aún no tiene "en su mano los expedientes". "No lo sé, pero se va a saber porque además yo quiero que sea ejemplarizante, la sociedad lo demanda, porque está sufriendo mucho, lleva mucho tiempo sufriendo y no puede estar viendo que se consienten estas actitudes sean de quien sean", concluyó.