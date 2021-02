La demoledora respuesta de Mou cuando le preguntaron por Bale

El Tottenham volvió a caer en la Premier. Los 'spurs' firmaron su tercera derrota consecutiva y continúan bajando puestos en la clasificación, algo que enfada y mucho a Mourinho.

De hecho, el técnico portugués protagonizó un encontronazo con una periodista nada más terminar el partido contra el Chelsea. Le preguntó el motivo que le llevó a no utilizar a Bale ante los 'blues'.

"Buena pregunta, pero no mereces una respuesta", le dijo 'The Special One' a Alison Bender. En sala de prensa, el portugués volvió a ser cuestionado sobre el asunto: "Gareth está haciendo todo lo posible. Todos lo hacen lo mejor que pueden".

La situación del 'Expreso de Cardiff' dentro del Tottenham es bastante preocupante. Este jueves, el atacante calentó para nada porque su entrenador no le dio ni un solo minuto.