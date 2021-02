La denuncia de Jackson: el Atlético no trató bien su lesión

Después de haber firmado 32 goles en la temporada 2014-15 en el Oporto, Jackson Martínez aterrizó en el Atlético de Madrid como una estrella, pero salió por la puerta de atrás pocos meses después.

Participó en 22 encuentros y firmó tres goles y dos asistencias. Su etapa estuvo marcada por las lesiones y el colombiano desveló este jueves que los 'colchoneros' no trataron bien su lesión: "Donde fue la lesión se habla poco, pero mi lesión ocurrió en el 2015, en Chile. De ahí viene".

"Yo llego al Atlético de Madrid y me empiezan a tratar un esguince, cuando yo había tenido esa lesión unas cinco veces. Yo sé que lo que tengo no es eso, por el dolor, por la forma... yo sabía que no era eso. Conocía todos los tipos de esa lesión, pero no sabía de la gravedad que tenía", agregó en el programa 'Primer Toque' de 'Win Sports'.

Jackson, además, reconoció que fue en China cuando se percató de ello: "Tú como jugador juegas con molestias, te recuperas y sigues porque tú confías en los doctores que dicen que no tienes nada grave".

"Cuando voy China, en un partido recibí una entrada muy fuerte y eso empeoró todo, casi me parten la tibia. Después de algunos partidos no me operé y llegó un momento en que no podía ni pisar", añadió.