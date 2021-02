"La derrota duele, pero no estoy decepcionado"

El entrenador de la Real Sociedad, Imanol Alguacil, salió enfadado del choque con el Manchester United, pero no decepcionado con el trabajo hecho por sus jugadores.

"No me voy decepcionado, pero sí cabreado como cuando perdemos otro partido. No podíamos perder nuestra idea a pesar de que teníamos en contra a un equipo de lo mejor jugando a la espalda", dijo.

El técnico admitió que esperaba tener más ocasiones y que estar "igual de acertados que ellos": "No queríamos una derrota tan abultada, pero seguramente nos servirá para crecer".

"Le he dicho a los jugadores que estos partidos te hacen tener los pies en el suelo y te hacen aprender. Tenemos que se conscientes del rival que teníamos delante". concluyó.