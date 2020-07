La desaparición de Arthur en el Barça

Arthur volvió a entrenar este lunes con el Barcelona después de no entrar en la lista de Quique Setién para la última jornada liguera. El futbolista, a quien se vio bostezando en el banquillo en un reprochable gesto durante el Barça-Osasuna, no ha vuelto a jugar tras hacerse pública su marcha a la Juventus. Sus últimos minutos tuvieron lugar ante el Celta, cuando ya era de dominio público que se iba, pero, tras su viaje a Turín para firmar el contrato, no ha vuelto a aparecer por las alineaciones de Setién.

"Solo os diré que el jugador ha llegado al entrenamiento y me ha dicho que tenía molestias en el tobillo", dijo el cántabro para argumentar su ausencia en la última lista. Unos problemas físicos que, con todo, no fueron refrendados por los servicios médicos del club: no hubo parte para informar de su estado.

El brasileño aún podría volver a entrar en la dinámica del club de cara a la Champions League, pero parece poco probable que Setién le vuelva a meter en la rueda.

Su desconexión podría ser hasta entendible, pero contrasta con la profesionalidad con la que Miralem Pjanic se ha tomado sus últimos meses en la Juventus. El futuro crack del Barça sigue jugando y hasta asistiendo a sus compañeros en el equipo 'bianconero'.

Detalles, diferencias, que dejan claro que Arthur nunca se ha tomado tan en serio el Barcelona como debería. Está por ver si se reencuentra con su mejor fútbol y con un mayor compromiso en Turín.