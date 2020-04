Varias mujeres denuncian a un jugador de Boca por maltrato

Sebastián Villa lleva dos temporadas y media en Boca Juniors y se había convertido en un jugador importante en la plantilla del club 'Xeneize', pero sus actuaciones han manchado su vida personal.

Su pareja Daniela Cortés ha compartido unas imágenes en las que aparece llena de golpes y con sangre en el rostro para denunciar el maltrato físico y psicológico que sufre por parte del futbolista.

"Lamentablemente me toca hacer esto hoy porque ya no aguanto más. Fueron 2 años viviendo juntos de muchos sufrimientos en los cuales perdoné y perdoné golpes esperando un cambio de parte de él y nunca pasó. Hay amenazas y todo diciendo que me va a dañar la vida y la de mi familia, llamando a personas malas que trabajan en mi ciudad haciendo que solo entre en desesperación al ver a mi familia en peligro. Hago esto por miedo porque este hombre quien lo ve en redes o prensa como si fuera un hombre sabio y habla con madurez, pero la realidad es otra...", comenzó la denuncia de Daniela Cortés hacia Sebastián Villa.

La pareja del atacante no se explica cómo un jugador que es profesional "es capaz de hacer tanto daño". Por si fuera poco, Daniela Cortés afirmó que no ha sido la única a la que ha maltratado.

"Es capaz de hacer cualquierta cosa. No saben la clase de hombre que es...", concluyó.

Alexandra Marín, una ex novia de Sebastián Villa, apareció después de leer la denuncia de Daniela Cortés y explicó que rompió con el futbolista también por violencia de género: "En algún momento también me maltrató. Les quiero decir a las mujeres que, aunque estemos confinados, no aguanten. Yo tomé la decisión a tiempo. Daniela me dijo que él le dijo que habíamos terminado la relación porque yo tenía otros proyectos...".

Al ver la acusación de su pareja, Sebastián Villa colgó un vídeo en el que aseguró que aclarará todos los hechos denunciados por Daniela Cortés. "Tengo a mi madre, a mis hermanas... Aclararé que no estoy en mi casa y que no sé con qué intención se está publicando lo que se publicó. Aclarará la situación con las personas situaciones", pronunció.