La desobediente hija de Guti que hace fiestas ilegales sin mascarilla

Zayra Gutiérrez se llama la protagonista de esta historia. La conocida hija que Arancha de Benito y Guti tienen en común no lo es, precisamente, por su buen comportamiento. Experta en hacer fiestas ilegales en mitad de la pandemia y reacia a usar mascarilla, en 'Sálvame' salieron a la luz unos duros mensajes dedicados a su madre: "Mi vieja me está diciendo que si salgo no vuelvo a entrar en casa. La put* retrasada. Le daría de hostias".