La despedida más difícil de Olga Carmona; apunta al Real Madrid

El Sevilla anunció ocho destacadas bajas de cara a la próxima temporada, ocho salidas entre las que se encuentra la de la internacional española Olga Carmona, que ha defendido los colores del conjunto andaluz durante 13 largos años.

Según asegura 'Estadio Deportivo', su llamativa salida del Sevilla se debe a un cambio de aires que le enviará directamente a la capital española, en concreto, al futuro Real Madrid Femenino.

A la espera de dar a conocer su nuevo equipo, la canterana sevillana ha querido despedirse del conjunto hispalense con una emotiva carta que ha compartido en sus redes sociales oficiales: "Pocos tienen la fortuna y la oportunidad de ponerse alguna vez la camiseta del Sevilla FC. Yo puedo decir con orgullo que he defendido esa camiseta durante 13 años, más que un club, ha sido una vida para mí. He crecido y he aprendido a diario al lado de magníficas personas. Cualquiera que haya formado parte de esta familia, sabe que el momento de la despedida no es fácil y en mi caso, después de tantas temporadas en el club, os podéis imaginar que todavía es más difícil".

"Desde que entré por primera vez en la ciudad deportiva siendo una niña he podido cumplir todos los pasos que me había propuesto. Crecer y aprender en todas y cada una de las categorías del club, llegando a disfrutar de un inolvidable ascenso hasta llegar a conseguir mi gran sueño, jugar en la Primera División Femenina con mi Sevilla FC. Gracias a todo este trabajo y aprendizaje he tenido la suerte de llegar a la Selección Española, y he podido proclamarme campeona de Europa Sub 19, un hecho que, sin duda, no hubiera sido posible sin la ayuda de todas las personas con la que he coincidido a lo largo de estos 13 años en el club", prosigue la española.

Y añade: "Sé que es muy difícil mencionar en esta carta a todas las personas que han estado a mi lado durante todo este tiempo, pero siempre tendréis mi más sincero respeto y agradecimiento todos y cada uno de los entrenadores y resto del cuerpo técnico que me han ayudado desde mi comienzo hasta el día de hoy. Gracias al presidente, a los directivos y en especial a la directora de fútbol femenino, Amparo, por ayudarme en los malos momentos y entender siempre lo que era mejor para mi carrera. Gracias a los médicos, fisioterapeutas, utilleros y a todos los trabajadores del club, que son muchos, muchísimos, los que nos hacen la vida más agradable cada día siempre con una sonrisa. Y qué decir de nuestra afición, animando y apoyándonos sin parar demostrando la pasión y el amor a los colores y a este escudo".

"Por último, quiero dar las gracias a todas mis compañeras, únicas. Dicen que somos un pedazo de toda la gente con la que nos cruzamos y yo he tenido la suerte de cruzarme con amigas increíbles. Os deseo lo mejor. Cuando uno se va de casa, la sensación siempre es de que se trata de un hasta luego, yo emprendo una nueva andadura, una nueva etapa, otro reto. Muchas gracias, deseo de todo corazón la mejor de las suertes al Sevilla FC y que siga siendo tan grande", sentenció Olga Carmona.