La difícil gestión de unos utópicos 'play off' de ascenso

"La propuesta estará condicionada a la evolución de la pandemia y a las recomendaciones del Ministerio de Sanidad y del Consejo Superior de Deportes”. Esa es una de las frases que pueden leerse en el comunicado que ha publicado la RFEF explicando las decisiones que se han acometido para el futuro de las diferentes competiciones del fútbol no profesional y el fútbol sala.

La prerrogativa de los descensos estaba más que asumida, pero la idea de que los ascensos se diriman en un 'play off' novedoso y que en otras circunstancias podría ser hasta atractivo, no termina de convencer. Y no lo hace precisamente por esa frase en la que se pasa la pelota al tejado del Estado.

Mientras AFE pide cuentas a LaLiga por considerar anticonstitucional el plan de montar concentraciones para disputar lo que resta de campeonato, la Federación apuesta por ellas en una sede única para que se decidan los ascensos. Única y exclusiva para los de Segunda B y una por cada Territorial en los casos de Tercera. Hablamos de unas 19 sedes, 18 si Andalucía decide fusionar la suya.

Mientras el país se divide entre fases de desescalada, la opción de encontrar una sede ya se antoja complicado de imaginar. Si añadimos la apertura de hoteles para acoger a los diferentes equipos sin que se incumplan las pertinentes medidas de control, la cosa se pone aún peor. Algunas sedes habituales de concentraciones ya han tendido su mano, pero la organización tiene muchas lagunas ahora mismo. Por parte del Estado y de la propia RFEF.

Los protocolos de LaLiga para la vuelta a los entrenamientos en Primera y Segunda, por ejemplo, serían mucho más difíciles de gestionar en clubes de Segunda B, Tercera o de Segunda de Fútbol Sala. Jugadores y su entorno deben ser examinados. Y en estas ligas donde muchos se encuentran trabajando, el protocolo exigiría testar también su entorno laboral. Todo un entramado difícil de imaginar. Casi utópico.

Por eso la Federación se guarda bajo la manga el plan B de que terminen subiendo los primeros de cada grupo. Probablemente sea el final que tenga esta historia. Ninguna medida será justa, nada lo es en estos tiempos.