"La directiva de Piqué me dijo que había salido una oportunidad de mercado"

El pasado 18 de enero, el FC Andorra sorprendía con un cambio en el banquillo. Nacho Castro era destituido y en su lugar llegaba Eder Sarabia, el polémico segundo entrenador de Quique Stién durante su etapa en el Barcelona.

Ha corrido ya algo más de una semana y Castro aún le da vueltas al asunto. Entrevistado por 'Sport', el ex técnico del Andorra relató cómo se dio su despido, las razones aportadas por el club y su relación con el propietario, Gerard Piqué.

"Nos enteramos después de la victoria contra el Llagostera. Nos reunimos y nos dijeron que les había salido una oportunidad de mercado. Que para ellos era lo más conveniente, que era lo mejor", explicó el preparador.

También habló del trato de Piqué: "Me mandó un mensaje cuando ocurrió todo agradeciéndome el trabajo y diciéndome que había sido una decisión muy difícil para ellos. No he tenido mucho contacto con él, no está en el día a día".

"Es cierto que todas las veces que ha venido a vernos jugar, que este año sí han sido muchas, me ha parecido una persona muy cercana y respetuosa conmigo. Otra cosa es a nivel futbolístico. Salvo una tarde, que estuvimos hablando de un partido nuestro al terminar, no he vuelto a hablar más con él", agregó.

Nacho Castro dice entender que Piqué no pueda involucrarse: "Al final Gerard es un futbolista profesional que tiene otros negocios y que aquí él tampoco está en el día a día. Los que gestionan esas situaciones son otro tipo de personas, no se le pueden achacar a él".

"Supongo que sería él quién tomó la decisión final respecto a mí, pero no creo que sea fácil llevar una empresa desde fuera, sin estar en el día a día de lo que es el equipo y sin saber realmente lo que puede suceder o recibir informaciones que le vienen solo desde una parte", continuó Castro.

Por último, no quiso valorar el nombramiento de Sarabia: "Cualquier persona que hubiera entrado me hubiera provocado la misma reacción. No quiero entrar en este tipo de debates. Me puede molestar que se haya dado con anterioridad a que se produjera nuestro cese, pero sabemos cómo funciona el mundo del fútbol".