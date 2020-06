La discusión entre Cristiano y Giggs por una Coca-Cola

Sigue siendo tiempo de podcast y futbolistas y ex jugadores continúan recordando anécdotas sucedidas durante su carrera. Ryan Giggs, ex jugador y seleccionador de Gales, rememoró una vivida con Cristiano Ronaldo en el podcast del Manchester United.

Al galés le recordaron un episodio vivido con el portugués y una Coca-Cola, que fue desvelado por el ex jugador Jon Aage Fjortoft hace unos años, y Giggs explicó todo.

"Puede ser, no sé si se lo recriminé. Puede que le dijera: 'Aquí no hacemos esas cosas'. Luego, él marcó un 'hat trick', y me dijo: 'Yo bebo lo que quiero, Giggsy", detalló el galés.

La relación entre los dos, puramente profesional, no llegó a amistad personal en el tiempo que CR7 pasó en Old Trafford. Pese a todo, el equipo 'red devil' fue dominador del fútbol europeo en aquellos años, los primeros de la carrera del portugués y los últimos de la del brillante extremo galés.